Мадридский футбольный клуб «Реал» отказался от идеи покупки нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб готов продать своего лидера за £200 млн (€225 млн) из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса. Однако «Реал» также ожидает серьезных проблем от последствий пандемии и намерен в ближайшее трансферное окно отказаться от дорогостоящих покупок.

Кейн является игроком «Тоттенхэма» с 2011 года, на правах аренды в разные годы он выступал за «Лейтон Ориент», «Миллуолл», «Норвич» и «Лестер». В составе «Тоттенхэма» он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, а в прошлом сезоне дошел с командой до финала Лиги чемпионов. За сборную Англии Кейн провел 45 матчей, в которых забил 32 гола, на чемпионате мира 2018 года в России он стал лучшим бомбардиром турнира.

Minval.az