УЕФА планирует возобновить розыгрыш Лиги чемпионов в августе этого года. Предположительно, это произойдет 7-8 августа.

В эти дни будут сыграны первые матчи 1/8 финала, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, сообщает РЕН ТВ.

Тогда командам придется проводить поединки самого престижного клубного футбольного турнира Старого света каждые три дня. В этом случае финал состоится 29 августа.

Если такой календарь будет принят на этот сезон, матчи группового этапа Лиги чемпионов будущего сезона стартуют не ранее 20 октября.

Отметим, что ранее УЕФА попросила страны доиграть текущие футбольные чемпионаты.

Minval.az