Врач рассказал, какие проявления на коже могут свидетельствовать о наличии заболевания новым типом коронавируса COVID-19 у человека.

Об этом завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев сообщил ТАСС.

Он отметил, что симптомами коронавируса могут являться кожная сыпь, а также сетчатое ливедо — проявление сетчатого сосудистого рисунка на коже.

Врач добавил, что кожные высыпания редко проявляются у больных коронавирусом ( 3% — 5%), однако эти изменения зафиксированы.

Авдеев подчеркнул, что при некоторых инфекционных заболеваниях кожная сыпь является характерным признаком, а также уточнил, что при коронавирусе характер высыпаний похож.

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