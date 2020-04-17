Нападающий Оливье Жиру уже этим летом может стать игроком миланского «Интера».

Как сообщает «Газета.ру», контракт француза с «Челси» истекает 30 июня после чего он станет свободным агентом. Заключать новый договор с лондонцами футболист не намерен.

Приоритетным вариантом продолжения карьеры для нападающего является миланский «Интер». Жиру готов подписать контракт с «нерадзурри» и согласен на снижение зарплаты, если клуб предложит ему трехлетний контракт.

Оклад 33-летнего форварда может снизиться с 8 млн евро до 6,5 млн за сезон. В свою очередь, миланский «Интер» намерен предложить Жиру соглашение по системе 2+1.

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