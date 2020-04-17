Азербайджанский нападающий шведского «Гетеборга» Айхан Джаббаров рассказал о ситуации с пандемией коронавируса в Швеции.

«Здесь около 1000 человек уже скончалось от коронавируса. В любом случае, карантина тут нет. Все закрыто, просто советуют следить за гигиеной, часто мыть руки, беречь себя, ходить со спиртом. На улицу выходить можно. Но гимназии закрылись, а школы открыты. Здороваться за руку не разрешают, не контактируем особо. Однако тренировки продолжаются. Матчи лиги приостановлены, проводим товарищеские игры. Наверное, в конце апреля что-то скажут», — сказал Джаббаров в интервью azerisport.com.

Minval.az