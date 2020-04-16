США обвинили Россию в том, что она тайно продолжает разрабатывать химическое оружие и скрывать данные о запасах отравляющих веществ, пишет «Интерфакс».

«США удостоверяют, что Россия, использовав боевое нервно-паралитическое вещество в ходе покушения на убийство 4 марта 2018 года на британской земле, нарушает Конвенцию о запрещении химоружия», — говорится в опубликованном госдепартаментом США ежегодном докладе о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

«Эта атака указывает на то, что Россия сохраняет незаявленную программу создания химического оружия», — отмечается в документе.

«США не могут подтвердить, что Россия выполнила свои обязательства по полному декларированию своих объектов по производству и разработке химоружия, а также запасов отравляющих веществ», — подчеркивается в докладе.

В нем также говорится, что «США обеспокоены российской помощью сирийскому режиму, касающейся применения им хлора в сирийском городе Думе в апреле 2018 года».

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