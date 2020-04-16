Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден захотел продлить свой вид на жительство и остаться в России еще на три года.

Об этом рассказал его адвокат Анатолий Кучерена, сообщает ТАСС.

«Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительства в России еще на три года, поскольку срок заканчивается уже в апреле. Надеемся, что решение будет принято положительное», — приводит агентство слова юриста.

Кучерена уточнил, что американец не обсуждал с ним возможность получения российского гражданства.

В сентябре 2019 года Сноуден признался, что хотел бы получить защиту во Франции. Он отметил, что уже подавал запрос о предоставлении убежища в этой стране в 2013 году, и был бы рад, если бы президент Франции Эммануэль Макрон одобрил его заявление. Адвокат экс-сотрудника АНБ тогда заявил, что Сноуден вправе сам решать, где ему жить — оставаться в России, где он получил политическое убежище, возвращаться в США или переезжать в Европу.

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за жителями других стран. Сноуден бежал из США и параллельно запросил политического убежища у нескольких десятков стран, в том числе у России. В 2014 году он получил разрешение на пребывание на территории России на три года, а затем его продлили на такой же срок.

Сноудену вменяют незаконную передачу информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет тюрьмы.

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