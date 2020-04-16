Переход коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку мог произойти благодаря бродячим собакам, к такому выводу пришли ученые из университета Оттавы в Канаде. Соответствующая статья опубликована в журнале Molecular Biology and Evolution.

По экспертным оценкам, летучие мыши и змеи могли стать одним из источников распространения нового вида коронавирусной инфекции COVID-19.

Канадские исследователи воссоздали сценарий появления болезни, согласно которому собаки могли съесть мясо зараженных летучих мышей. Затем бактерии в их кишечнике спровоцировали эволюцию вируса, который научился избегать иммунного ответа у человека. Спустя некоторое время вирус передался человеку.

Ученые изучили 1252 полноценных генома бетакоронавируса, известных на сегодняшний день, а также геномы из собачьих коронавирусов (CCoVs), вызывавших инфекционные кишечные заболевания у собак, обнаружив в них похожие геномы.

Minval.az