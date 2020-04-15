Посольство России в США выясняет, какую роль играла американская компания Squire Patton Boggs в сносе памятника маршалу Коневу в начале апреля в Праге. Об этом рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью СМИ, его ответы опубликованы на странице посольства в Facebook.

По его словам, Squire Patton Boggs подготовила доклад с обоснованием решения о сносе памятника, эта информация была получена от противников ликвидации монумента. На обращения посольства офис фирмы в Вашингтоне не ответил, добавил Антонов.

«По всей видимости, им есть что скрывать. Надеемся, истина и степень соучастия данной компании в вандализме будет установлена», — отметил посол, передает РБК.

Он также рассказал о том, что в американских СМИ тема сноса советских памятников не получает должного освещения. «Давно отмечаем проблемы с исторической правдой в ведущих СМИ Америки и у антироссийски настроенных политиков на Капитолии. Здесь явно забыли, что советский военачальник был награжден Орденом «Легион Почета» США. Войска под его командованием освобождали Аушвиц. Один из американских послов в Европе в январе уже приписал данную заслугу армии США», — рассказал Антонов.

Он отметил, что некоторые политики не осознают последствий «войны с памятниками», что ведет к фактической ревизии устава ООН.

Памятник маршалу СССР Ивану Коневу был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги. Решение о сносе было принято еще в сентябре 2019 года. По словам пресс-секретаря района Ондржея Шрамека, памятник позже разместят в Музее памяти ХХ века.

После снятия памятника Москва выразила протест и назвала действия чешских властей «недружественным шагом». На прошлой неделе Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК («Осквернение символов воинской славы России, совершаемое публично»). В СК заявили, что действия муниципальных властей Праги демонстрируют пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом.

Президент Чехии Милош Земан назвал снос памятника глупой и смешной акцией. По его словам, этим занимались люди, которые «ничего не добились в своей жизни». Вместе с тем он отметил, что официальная реакция России контрпродуктивна, посчитав ее вмешательством во внутренние дела Чехии.

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