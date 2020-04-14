Российские власти распространяли ложную информацию об искусственном происхождении вирусов, вызывавших эпидемии, чтобы подорвать доверие к органам здравоохранения США, пишет The New York Times со ссылкой на экспертов, новостные материалы, твиты и российские документы. Речь идет о «свином гриппе» H1N1, вирусе Эбола и COVID-19. Газета считает инициатором кампании Владимира Путина.

Как пишет «Дождь», в статье указывается, что еще во время холодной войны КГБ называло СПИД расовым оружием, которое американские военные якобы разработали для уничтожения чернокожего населения. Россия после распада СССР признала, что эта информация была фальшивой.

В июне 2009 года в эфире Russia Today несколько раз выступил американский журналист, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Уэйн Мэдсен. Мэдсен утверждал, что H1N1 разработали в секретных лабораториях Армейского научно-исследовательского института имени Уолтера Рида. После этого Мэдсен стал постоянным гостем RT.

В 2014 году либерийская газета The Daily Observer опубликовала статью профессора Сирила Бродерика, утверждающего, что Эбола является биологическим оружием США, созданным для военно-промышленного доминирования на африканском континенте. Сюжет об этом вышел на RT. Ведущая заявила, что США тратят сотни миллионов долларов на помощь жертвам Эболы в Африке, но это «не поможет вернуть доверие всего мира».

В дезинформации России о вирусных эпидемиях участвуют и тролли в соцсетях, говорится в расследовании. Например, во время эпидемии Эболы в твиттере появлялись сообщения на английском языке о том, что вирус «создан правительством». Там также заметили серию одинаковых твитов: «Я ненавижу весь этот шум насчет Эболы. Это просто обычное биооружие». Американский певец Крис Браун, как пишет NYT, после этого сообщил своим 13 миллионам подписчиков, что считает Эболу способом контролировать численность населения планеты.

Помимо происхождения вирусов, власти России якобы стараются подорвать доверие американцев к безопасности прививок и вакцин. Например, интернет-тролли и федеральные СМИ распространяли информацию о том, что вакцины якобы вызывают аутизм.

По мнению опрошенных газетой экспертов, дезинформация Москвы направлена на то, чтобы преуменьшить опасность эпидемий и создать серьезную угрозу общественной безопасности в западных странах. Исследование, проведенное Калифорнийским университетом, показало, что ложная информация о СПИДе привела к тому, что около половины опрошенных афроамериканцев отказывались обращаться за медицинской помощью, считая, что СПИД создан искусственно.

В конце февраля Госдепартамент США сообщил, что связанные с Россией аккаунты в фейсбуке, твиттере и инстаграме распространяют дезинформацию о коронавирусе. Утверждалось, что COVID-19 — биологическое оружие, которое ЦРУ создало для экономической войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что эти утверждения являются «намеренным вбросом».

Minval.az