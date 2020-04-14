Летучие мыши представляют смертельную опасность для коал, они являются разносчиками ретровируса KoRV, который уничтожает популяцию сумчатых.

Как передает «Лайф», к такому выводу пришли австралийские и европейские учёные, результаты исследований опубликованы в журнале PNAS.

Исследователи выяснили, что в организме бавеанских летучих лисиц, австралийских крыланов и малых длинноязыких крыланов присутствуют те же патогены, которые убивают сумчатых медведей в Австралии. Интерес к рукокрылым был вызван тем, что на другом континенте, в Азии, аналогичные симптомы были выявлены у гиббонов, возможно, первоначальным источником заражения и стали летучие мыши, способные пересечь водную преграду.

За последние девять лет численность коал сократилась на 60%, этому способствовали лесные пожары, уничтожившие их среду обитания — эвкалиптовые леса, деятельность человека, но в первую очередь болезни. Самая опасная из инфекций — вирус KoRV, который вызывает иммунодефицит и рак. Вирус может передаваться между животными, а также через молоко от матери к детёнышу, многие популяции сейчас практически поголовно инфицированы.

Изначально специалисты считали, что в организме сумчатых медведей по каким-то причинам пробудился спящий внутренний ретровирус, который сохранился в ДНК, однако в 2013 году был открыт KoRV, поставивший под сомнение первоначальную версию.

Учёные надеются, что дальнейшее изучение этого патогена позволит найти способы защитить коал от вымирания, а также выяснить, угрожает ли инфекция другим животным.

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