Под Владимиром создали сувенир в виде коронавируса из хрусталя. Разработали изделие на Гусевском хрустальном заводе имени Акима Мальцова. Всего было сделано несколько сувениров подобного типа, ни один из которых не предназначался для продажи. Однако многие хрустальный CoViD-19 оценили и изъявили желание приобрести себе такой же на память.

— Сделано было экспериментальное количество, буквально пять штук этих изделий. Никаких целей коммерческого расширения этого направления, постановки этого изделия на поток в наши планы не входило. Это фиксация текущей ситуации, отражение того, что происходит, — рассказала заместитель генерального директора предприятия Елена Усенко в беседе с РИА «Новости».

По её словам, сувенир имеет размер большого яблока, а стоимость варьируется в районе трёх тысяч рублей в зависимости от цветовой гаммы. Завод получил уже не менее двадцати заказов на хрустальный коронавирус.

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