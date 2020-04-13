После окончания пандемии нового коронавируса на рынке труда будут востребованы программисты и люди, «работающие руками», заявил глава центра занятости населения «Моя работа» Роман Шкут.

По его словам, наиболее популярные профессии в мире после окончания пандемии – менеджеры по продвижению в социальных сетях, программисты, электрики, сантехники и слесари.

«Среднее специальное образование будет очень востребовано», — цитирует собеседника «Российская газета».

Кроме того, Шкут отметил, что после завершения пандемии будут появляться и новые профессии, например, в области продовольственной безопасности. Также, по его мнению, чрезвычайной востребованы будут специалисты, способные спрогнозировать уровень урожайности.

Minval.az