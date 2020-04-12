Директор Одесского зоопарка сыграл классическую музыку на синтезаторе животным во время карантина, сообщает «Лента.ру».

На кадрах показано, как мужчина в маске и рубашке играет для разных животных, сидя возле их клеток на стуле. Так, директор провел концерт для обезьян, слонов, медведей, волков, коз и птиц. В репертуаре была в основном классическая музыка. Однако волкам он исполнил песню «Мурка» композитора Оскара Строка. Козам директор зоопарка сыграл «Лунную сонату» Людвига Ван Бетховена, затем исполнил композицию в стиле танго для пеликанов.

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