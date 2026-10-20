Спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны отправиться на этой неделе в Норвегию для переговоров по Украине.

Об этом сообщает информагентство Reuters, ссылаясь на три источника.

В Норвегии планируется очередной раунд переговоров по завершению войны в Украине, куда на этой неделе планируют прибыть Уиткофф и Кушнер.

Кроме того, двое собеседников сообщили, что на встрече должен присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

При этом отмечается, что расписание визита предварительное и может измениться.