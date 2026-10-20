Сегодня в Ясамальском районе Баку будет временно ограничена подача электроэнергии в связи с ремонтными работами на трансформаторной подстанции.

Как сообщает ОАО «Азеришыг», с 10:00 до 13:00 перебои с электроснабжением ожидаются на улицах Льва Толстого, Назима Хикмета, Рахиба Тагиева, Сулеймана Тагизаде, Умида Акберова, Васифа Алиева и Зяргярпалан, а также на части проспекта Азербайджан.

В компании отметили, что работы направлены на повышение качества и надежности электроснабжения, а также обеспечение растущих потребностей в электроэнергии.