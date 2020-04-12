Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон высказал мнение, что не сумел бы взять верх над легендарным Мохаммедом Али.

Об этом Тайсон заявил, комментируя результат фэнтези-турнира среди легенд тяжёлого веса, организованного Всемирной боксёрской суперсерией (WBSS). В финале киберспортивная версия 53-летнего американца победила своего легендарного соотечественника.

«Знаю, это просто игра. В реальности я бы с ним не справился. Мохаммед Али — величайший боксёр в истории», — приводит слова Тайсона RT со ссылкой на BoxingScene.

Али и Тайсон боксировали в разные эпохи. Али начал карьеру в профессиональном боксе в 1960 году и завершил выступления в 1981-м, тогда как первый бой Тайсона состоялся в 1985 году.

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