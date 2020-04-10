Кремль требует от регионов позитивного «информационного доминирования» в освещении борьбы с коронавирусом, это необходимо в том числе для повышения рейтинга президента Владимира Путина. Об этом «Медузе» рассказал источник, близкий к руководству внутриполитического блока президентской администрации.

Собеседники «Медузы» также рассказали о том, что Кремль будет оценивать работу губернаторов по борьбе с эпидемией по трем основным критериям: создание коечного фонда, освоение выделенных денег и «предотвращение паники».

Один из источников пояснил, что от регионов требуют широко освещать противодействие эпидемии и подавать ее в позитивном ключе. Он объясняет, что это необходимо в том числе для повышения рейтинга Путина. Федеральная информационная повестка строится в ключе «Россия — сильное, эффективное государство».

Новости о проблемах в других странах нужны, чтобы зритель убедился, что «в США и Европе все не в порядке», зато в России «все разруливается оперативно». В этой концепции Владимир Путин должен выглядеть спасителем страны — этим же объясняются еженедельные обращения к гражданам.

«Это пересборка путинского большинства, — поясняет собеседник издания. — Появление фейков, паники означает, что государство проиграло, значит, оно не сильное».

По данным ФОМ, рейтинг президента с 22 марта поднялся с 60% до 67%, уровень одобрения работы правительства — с 31% до 47%.

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