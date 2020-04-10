Новое исследование о коронавирусе показывает, что дистанции, соблюдать которую ранее рекомендовалось при беге и езде на велосипеде, недостаточно для того, чтобы избежать заражения, сообщает немецкий журнал Focus.

«Согласно распространенному мнению, вирусы SARS-CoV-2 оседают спустя короткое время после их выдыхания зараженным человеком. На этом основывается и рекомендация соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра, чтобы избежать передачи инфекции воздушно-капельным путем. Но как вести себя при занятиях спортом, то есть не в состоянии покоя, а во время движения?».

Вопрос о том, насколько спортсмены подвержены заражению COVID-19, когда они находятся близко к другим спортсменами, изучили исследователи из Левенского университета (Бельгия) и Технического университета Эйндховена (Нидерланды).

«Ученые наблюдали за выделением частиц слюны во время различных движений на разной скорости — при ходьбе и беге. При этом менялись положения спортсменов: они двигались рядом друг с другом, находились по диагонали друг от друга и, наконец, двигались непосредственно друг за другом».

«Когда человек бежит или едет на велосипеде и при этом выдыхает воздух, выделяется множество капелек размером всего лишь в микрометр», — пояснил в разговоре с изданием Deutsche Welle Берт Блокен, руководитель исследования. — «И если человек находится слишком близко к другому человеку, эти капельки попадают ему в лицо. Таким образом, если человек, который бежит впереди, заражен, может произойти передача вируса», — говорится в статье.

«Поэтому Блокен и его коллеги пришли к выводу, что дистанции в 1,5 метра недостаточно во время занятий спортом, чтобы защититься от заражения COVID-19. Поэтому при ходьбе в одном направлении они советуют соблюдать дистанцию не менее 4-5 метров, при беге и медленной езде на велосипеде — 10 метров, при более быстрых движениях — и вовсе 20 метров», — передает издание.

«Согласно исследованию, наиболее безопасно, когда спортсмены в одном темпе движутся рядом друг с другом — тогда облако капелек остается позади них. Диагональное расположение друг к другу также уменьшает риск вдохнуть частицы, выдыхаемые человеком, находящимся впереди. Наибольший риск заражения отмечается в случаях, когда человек находится непосредственно за спиной другого человека».

Блокен критически относится к решению Франции ограничить занятия спортом только в радиусе 1 км от места проживания: «Это решение было не очень умным. А именно оно означает, что в городах люди тренируются на очень маленькой территории и, вероятно, очень близко друг к другу. А это противоположно тому, что следовало бы делать», — передает Focus

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