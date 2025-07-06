В парке Победы в Ханкенди строится Триумфальная арка. Об этом в беседе с журналистами заявила глава отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Афет Тельмангызы.

По ее словам, возведение Парка Победы ведется быстрыми темпами. «На территории парка, площадь которого составит 8,3 гектара, был снесен ряд строений, построенных в период оккупации с нарушением строительных норм и непригодных для использования. В центре парка продолжается строительство Триумфальной арки – символа нашей Победы. Ее высота составит 44 метра, что соответствует количеству дней Отечественной войны. На вершине арки создается смотровая площадка для посетителей», — отметил она.

А.Тельмангызы пояснила, что от площадки в центре парка к Триумфальной арке будут вести 44 символические ступени, на каждой из которых будет представлена информация о населенных пунктах, освобожденных в каждый день Отечественной войны.

«Для обеспечения удобного доступа пожилых, детей и людей с ограниченными физическими возможностями в верхнюю часть памятника – на смотровую площадку – будут установлены лифты. Согласно проекту, в парке планируется создать широкие озеленительные полосы. Имевшиеся на территории парка деревья сохранены, высажено еще более 300 деревьев и свыше 9 тысяч различных декоративных кустарников», — сказала она.