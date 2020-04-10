«В мире распространяется три типа смертоносного коронавируса, при этом США поражены оригинальным штаммом из Китая. Исследователи из Кембриджского университета составили карту генетической истории инфекции с декабря прошлого года по март текущего и выявили три различных, но тесно связанных варианта коронавируса», – сообщает Daily Mail.

«Анализ штаммов показал, что тип А – исходный вирус, который передался людям от летучих мышей через ящериц – не был самым распространенным в Китае. Эпицентр пандемии в Китае был в основном поражен типом В, который распространялся еще в канун Рождества», – передает газета.

«Результаты показали, что тип A наиболее распространен в Австралии и США, где было зарегистрировано более 400 тыс. случаев COVID-19. Две трети американских образцов принадлежали к типу А, но инфицированные пациенты были, в основном, выходцами с Западного побережья, а не из Нью-Йорка», – отмечается в статье.

«Доктор Питер Форстер и его команда обнаружили, что в Великобритании идет распространение, в основном, типа B: в трех четвертях образцов определен именно этот штамм. В Швейцарии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах также доминирует тип B. Другой вариант, тип C, произошел от типа B и пришел в Европу через Сингапур».

«Ученые считают, что вирус, официально называемый SARS-CoV-2, постоянно мутирует, чтобы преодолеть устойчивость иммунной системы в разных популяциях. Исследование выявило странную ситуацию, при которой оригинальный штамм А распространился по Западному побережью США несмотря на то, что он не был самым распространенным штаммом в Китае, штаммом В. Однако, поскольку оба штамма уже существовали в январе, когда в США был зарегистрирован первый случай, это не означает, что он прибыл ранее и не был обнаружен. По словам ученых, масштабы исследования было слишком малы, чтобы делать какие-либо твердые выводы», – пишет Daily Mail.

«В научной работе – которая была тщательно изучена коллегами-учеными – рассматриваются образцы лишь 160 пациентов по всему миру, в том числе многие из первых случаев заражения в Европе и США. Для отслеживания распространения вируса были адаптированы методы, использованные для отслеживания доисторической миграции древних людей», – сообщается в публикации.

«К настоящему моменту группа обновила свой анализ, включив в него более 1 тыс. случаев COVID-19 до конца марта, чтобы предоставить более четкую картину. Обновления пока не получили рецензий других специалистов».

«В изначальном исследовании, опубликованном в журнале PNAS, первоначально предполагалось, что в Европе наиболее распространенным был тип C. Но теперь данные показывают, что тип B распространяется более широко – все, кроме одного из 31 образца SARS-CoV-2, взятого у пациентов в Швейцарии, принадлежали к типу B. До этого два отдельных генетических исследования обнаружили, что большая часть случаев заражения в Нью-Йорке пришли из Европы, а инфекция распространялась уже в середине февраля – за недели до первого подтвержденного случая заболевания в городе. (…) Ученые, изучившие ДНК тысяч образцов пациентов с коронавирусом и пришли к выводу, что вирус в «Большое яблоко» привезли путешественники из Европы. Но они также обнаружили, что тип вируса, который прибыл в штат Вашингтон, пришел из Китая, что подтверждает выводы доктора Форстера и его команды», – отмечает Daily Mail.

«Кембриджские ученые обнаружили, что две трети из 310 образцов вирусов, секвенированных в США, принадлежат к типу А. И все американские случаи, связанные с круизными судами, имели штаммы типа В. Непонятно, на каких кораблях они заразились вирусом, но на корабле Diamond Princess, который в течение нескольких недель находился на карантине у берегов Японии, было зафиксировано более 700 случаев инфицирования. Данные показали, что первые два случая – как предполагается, ими были студент университета Йорка и его мать в конце января, имели тип A, что заставляет предположить, что они заразились им в Китае. Больше ни одного образца из Англии, Шотландии или Уэльса не принадлежало к типу A, в то время как 30 из 40 вирусов были отнесены к типу B».

Как сообщил доктор Форстер Daily Mail, «возможно, что британскую вспышку можно проследить до Италии, но данные слишком ограничены, чтобы делать какие-либо выводы. Другие случаи, зарегистрированные по всей Британии, принадлежат к типу C, который также, вероятно, может быть прослежен до Восточной Азии».

«Первый британский «суперраспространитель – отец двоих детей Стив Уолш, как известно, посетил деловую конференцию в Сингапуре и заразил десятки пациентов в Сассексе», – напоминает газета.

«По словам доктора Форстера, тип A первоначально мутировал в тип B в Китае, однако тип C, «дочерний штамм» типа B, возник за пределами Китая. Он признал, что ученые не знают, как тип B «отодвинул в сторону» своего предшественника и стал более распространенным в Китае, однако «однажды» появится ответ и на этот вопрос. Было установлено, что типу B комфортно в иммунной системе жителей Уханя и он не нуждается в мутировании для адаптации. Однако за пределами Уханя и в телах людей из других мест эта вариация мутировала гораздо быстрее. Это указывает на то, что этот штамм приспосабливался, пытаясь выжить и преодолеть сопротивление среди других групп населения, таких как жители Запада».

«Анализ данных показывает, что оригинальный штамм вируса мог распространяться в Китае еще в сентябре. А штамм B, по словам доктора Форстера, существовал уже в канун Рождества, как показал их анализ. Это означает, что вирус уже мутировал до того, как в Китае были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19 – Ухань впервые зарегистрировал вспышку таинственного вируса 31 декабря».

«Большинство случаев в Ухане относится к типу B, в то время как производный тип C возник позднее и первоначально распространялся через Сингапур», – сказал доктор Фостер. Он предположил, что тип С не мутирует, однако призвал относиться к его открытию с осторожностью, указывая на то, что выборка была очень маленькой», – подчеркивает издание.

Minval.az