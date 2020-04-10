Доцент из университета американского штата Огайо Санджа Илич заявил, что заразиться коронавирусной инфекцией через еду невозможно. Однако при этом он отметил, что продукты на полках магазина могут представлять опасность, поэтому с ними нужно соблюдать меры предосторожности, передает «Лайф» со ссылкой на MedicalXpress.

— Важно помнить, что CoViD-19 не является желудочно-кишечным заболеванием, им нельзя заразиться во время еды, поскольку он не размножается на продуктах питания. Для существования ему нужен живой хозяин, — говорится в сообщении.

При этом он предупредил, что это не отменяет того факта, что коронавирусной инфекцией можно заразиться в супермаркете. Во-первых, источником заражения могут стать другие покупатели. А во-вторых, вирусные клетки всё же способны сохранять жизнеспособность на поверхностях, в том числе и на упаковках продуктов в течение некоторого времени.

Чтобы не подцепить заболевание, он рекомендует не приближаться к другим посетителям магазина на расстояние ближе 2–2,5 метра, ведь именно от человека к человеку происходит большинство случаев заражения. Вернувшись домой, необходимо прежде всего вымыть руки, а также овощи и фрукты и по возможности охладить все покупки. Разогревать пищу рекомендуется при температуре не ниже 75 градусов по Цельсию.

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