Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) нацелен на сохранение количества городов — хозяев чемпионата Европы по футболу 2020 года.

По словам представителя УЕФА, которые передаёт RT со ссылкой на Sky Sports, целью организации является сохранение расписания и мест проведения матчей. При этом отмечается, что календарь турнира, перенесённого на следующий год из-за пандемии коронавирусной инфекции, по-прежнему официально не утверждён, и УЕФА продолжает переговоры со всеми 12 городами, где пройдут матчи.

16-й в истории розыгрыш чемпионата Европы будет проводиться в 12 городах 11 стран: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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