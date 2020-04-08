Временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон рассказал о настрое перед боем с Джастином Гэтжи на UFC 249.

«Не знаю, чего я хочу добиться. Только знаю что люди улыбаются, говоря о боях.

Кого бы вы не поставили напротив меня, я выполню свою работу по максимуму.

Хабиб хотел, чтобы ему надрали зад, но он выпал из уравнения, насколько мне известно. У нас есть Гэтжи, его называют Хайлайтом? Я дам ему собственный хайлайт. Я ударю его так сильно, что он увидит звезды.

У меня нет слов к Хабибу и Конору. Насколько мне известно, они завершили карьеры. Им осталось передать дела и уйти в закат.

Я давно говорил им это сделать. Это спорт настоящих мужиков, а эти парни – настоящие тряпки», – цитирует «Спорт сегодня» Фергюсона.

Minval.az