Эпидемия коронавируса COVID-19 уже обогатила «международный» лексикон ярким неологизмом — «ковидиоты». Вначале так называли паникеров, которые сметали все, что видели, с полок супермаркетов, в том числе туалетную бумагу. Журналисты на этот счет выразились весьма точно: «Если вам на время карантина необходимы 142 упаковки туалетной бумаги, то вам надо было обратиться к врачу задолго до коронавируса».

Однако, к сожалению, подобным «паническим шоппингом» проявления «ковидиотизма» не ограничиваются.

Накануне в Азербайджане в рамках карантинных мер заработала новая система — для выхода из дома надо получить разрешение при помощи СМС. Сами смс-ки бесплатные, отправлять их можно не только со своего мобильного телефона, главное, правильно указать код (он же причина выхода из дома) и номер своего удостоверения личности. Всеми возможными способами рассылались видеоинструкции. Система, созданная во всех смыслах в чрезвычайных условиях, оказалась простой и, что еще важнее, работающей.

Но вот опубликованы первые итоги, и они по-настоящему шокируют. Всего на короткий номер 8103 для получения разрешений на выход из дома было отправлено 456 тысяч SMS-сообщений с 223 тысяч мобильных номеров. Но около 284 тысяч сообщений (то есть 62 процента!) оказались «не в тему».

Можно было предположить, что кто-то, набирая «код плюс номер личного удостоверения», ошибется, кто-то не разберется и т.д. Но тут другое. СМС, о которых идет речь, были «несерьезного содержания». Их отправители так «шутили». Или, на современном новоязе, «юморили».

Конечно, юмор — это хорошо. Еще лучше — и это без тени иронии, — что карантин у нас проходит весело и без трагического надрыва, что руководство страны начало реагировать, не дожидаясь, пока мы все свалимся в «итальянский сценарий» эпидемического апокалипсиса, а Малейка ханум Аббасзаде, как учительница, спокойно, доходчиво, «на пальцах», то есть на примере двух школьных задачек, про водяную лилию и бассейн, в который из одной трубы вливается, а через другую выливается, объяснила, как быстро ситуация может дойти до «красной черты». В Азербайджане ожидаемый бум онлайн-торговли и доставки к дверям дома всего чего угодно, от лекарств, продуктов из супермаркета и ресторанных блюд до новинок моды и наборов для рукоделия, небывалая активность волонтеров, которые берут под опеку пожилых одиноких граждан, подготовка программ помощи и отдельным людям, и целым секторам бизнеса, и т.д. В результате на тему СМС-разрешений в азербайджанском секторе соцсетей шутить начали еще накануне, что было вполне ожидаемо.

Но если шутки по такому поводу в Фейсбуке — это вполне допустимо, то вот «шутливые» СМС, отправленные на номер 8103 — они уже неприемлемы априори и ни в каком виде. По меньшей мере потому, что это «перегружает» систему выдачи таких разрешений, и человек, которому действительно срочно нужно покинуть свою квартиру, вынужден будет ждать, пока оператор разберется с потоком такого «юмора» не самого высшего качества.

Причем это еще не самые шокирующие «шутки». Есть еще те, кто распространяет в социальных сетях и мессенджерах разного рода пугающие фейки о все том же коронавирусе. По последним данным, 10 человек, занимавшихся такого рода «фейкометством», арестованы, 18 — оштрафованы, 127 — предупреждены. И почти все эти «нигуши» в кавычках и без рассказывают, как под копирку, одну и ту же легенду: «мы решили пошутить». Только, позволю себе высказать оценку, забыли подумать о последствиях своих «шуточек». И о том, что есть темы и ситуации, для юмора совсем не подходящие.

Причем такой вопиющей безответственностью отличаются не только те, у кого еще «молодо-зелено». В Азербайджане, напомним, задолго до введения «разрешительных» СМС людям старше 65 лет было запрещено выходить из дома. С одновременным введением системы «социальной поддержки». И каково же было мое удивление, когда уже наутро на телеэкране замелькало немалое число «лиц пожилого возраста», которые посчитали, что, во-первых, эти правила написаны для кого угодно, но не для них, а во-вторых, что они вправе грубить полицейским, которые вежливо и корректно напоминают им о карантине. Причем далеко не все были действительно бедными одинокими бабушками и дедушками, которые не дозвонились по объявленным коротким номерам — куда больше было тех, кто счел, что все эти запреты лично их не касаются. Наверное, еще никогда мы не получали столь наглядного и неприятного доказательства, что старость и мудрость — это, к превеликому сожалению, не синонимы.

Перечислять примеры такого «ковидиотизма», то есть вопиющей безответственности, можно долго. Но речь не только о безответственности. Она еще и, простите за тавтологию, об ответственности.

Шестидесятые годы ХХ века в истории СССР надолго, если не навсегда, останутся подернутыми романтической дымкой. Это время расцвета «бардовской» песни, небывалого взлета популярности «рюкзачного» туризма и альпинизма, это фильм «Вертикаль» и ставшие классикой не одного поколения песни Высоцкого «Если друг оказался вдруг» или «Лучше гор могут быть только горы». Затем «шестидесятые» закончились, их сменил брежневский «застой», но увлечение осталось — хотя бы на уровне чтения статей и очерков об альпинистских экспедициях.

И вот в сборнике «На суше и на море» за 1970 год публикуется очерк Евгения Константиновича Иорданишвили — ученого-физика и увлеченного альпиниста, о восхождении на Килиманджаро. Где, описывая старт своей экспедиции из «Марангу-отеля» у подножия знаменитой горы, Иорданишвили отмечает: «На свет появилась книга, в которой на специально отведенном месте мы собственноручно засвидетельствовали, что группа выходит на свой страх и риск и предупреждена о том, что спасательные работы платные».

Это и сегодня шокирует многих: как так? Но это — общепринятая практика во многих странах на бесчисленных туристических маршрутах. Хочешь пощекотать себе нервы, «подбавить адреналина» — пожалуйста. Но помни, что отправился ты к черту на рога по своей инициативе, на собственный страх и риск и без большой необходимости. И если что пойдет не так — отвечать тоже придется самому.

Но альпинисты или незадачливые туристы отвечают сами за себя. В лучшем (или худшем — тут зависит от точки зрения) случае — за пару-тройку своих друзей, которых убедили участвовать в этой авантюре. А вот авторы такого рода «шуточек» — они уже «юморят» за счет других, которые уж точно своего согласия на такой «юмор» не давали. А «бабушки и дедушки», уверенные, что коронавирус им нипочем, а правила — тем более, тоже не задумываются, что завтра своим здоровьем, как напомнил президент Азербайджана, будут рисковать врачи и медсестры, которым придется лечить их от коронавируса.

И вывод из всего этого только один. Это не тот случай, когда в ответ на неудачную шутку нам в худшем случае бросят «не смешно!», а по поводу причуд старого деда его молодые домочадцы вздохнут и пожмут плечами. Речь идет о пусть невидимой, но более чем реально и серьезной опасности. И о том, что взрослым людям давно надо было бы научиться отвечать за свои поступки. И хотя бы задумываться об их последствиях, причем не только для себя

Дильбер Ахундзаде, специально для Minval.az

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