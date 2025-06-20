Правительство Австралии приняло решение эвакуировать всех официальных лиц и членов их семей из Ирана, временно приостановив работу посольства в Тегеране на фоне ухудшения ситуации с безопасностью.

Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

По её словам, решение основано на оценке текущей обстановки в стране. Посол Австралии в Иране останется в регионе для координации действий в условиях кризиса.

«Министерство иностранных дел и торговли направляет консульских сотрудников в Азербайджан, в том числе на его пограничный пункт, для оказания поддержки австралийцам, покидающим Иран. Мы настоятельно рекомендуем австралийцам, которые могут безопасно покинуть Иран, сделать это сейчас. Тем, кто не может или не хочет уезжать, мы советуем оставаться на месте и соблюдать меры предосторожности», – подчеркнула министр.

Вонг отметила, что из-за закрытого воздушного пространства и ограниченного доступа к консульским службам Австралия сталкивается с серьёзными трудностями в оказании помощи внутри Ирана. Тем, кто не может уехать, рекомендовано соблюдать меры безопасности и следить за официальными уведомлениями.