Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае убийства Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Россия отреагировала бы крайне негативно.

«Очень негативно. Мы бы это решительно осудили», — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что подобное развитие событий спровоцировало бы волну внутренних последствий в самом Иране. «Это привело бы к действиям, исходящим изнутри Ирана. Иранское общество очень хорошо организовано и очень хорошо консолидировано», — отметил представитель Кремля.

По его словам, попытки допустить такой сценарий являются крайне опасными. «Те, кто об этом говорит, должны помнить об этом. Они откроют ящик Пандоры», — предостерёг Песков.