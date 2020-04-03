«Наполи» заинтересован в возвращении нападающего ПСЖ Эдинсона Кавани.

Как сообщает ТАСС, контракт Кавани с парижанами подходит к завершению, и партенорейцы хотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы вернуть его летом. Руководство неаполитанского клуба уже начало переговоры с форвардом и предлагает ему зарплату в размере 7 млн евро за сезон.

В подписании 33-летнего игрока также заинтересована «Бока Хуниорс».

В текущем сезоне Кавани провел 22 поединка в футболке «красно-синих», отличившись семью голами и тремя ассистами.

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