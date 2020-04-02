Посольство Украины в США попросило у основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска предоставить стране аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), говорится в ответе посольства на пост миллиардера в Twitter.

“Украина — вторая по величине страна в Европе с населением около 40 млн человек. Пандемическая ситуация в Украине приближается к своему пику, апрель будет самым тяжелым. Людям в больницах нужны аппараты искусственной вентиляции легких. Мы готовы к сотрудничеству!” — написало дипучреждение такой комментарий.

Ранее Илон Маск передал больницам США более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких. После этого он заявил, что может бесплатно разослать аппараты еще в те медзаведения мира, где есть «срочная необходимость» в них.

Единственное ограничение — это должен быть регион доставки Tesla. Украина не входит в этот перечень.

Minval.az