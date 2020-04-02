В МИД РФ призывают США к совместной работе в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы отметили заявление Государственного департамента США относительно важности совместных усилий по борьбе с коронавирусом. В частности, в нём было сказано, что «обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь в прошлом и без сомнений вновь будут её оказывать в будущем. Время работать вместе, чтобы одолеть общего врага, угрожающего жизни каждого из нас»», — заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (цитата по «Интерфаку»).

«Полностью разделяем такой подход. Сейчас наступило время работать вместе!» — добавила она.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российский военный самолет Ан-124 «Руслан» — самый крупный и грузоподъемный самолет в мире — вылетел с подмосковного аэродрома «Чкаловский» в США. Договоренность об отправке такого груза ранее была достигнута в ходе телефонного разговора президентов России и США. Самолет уже прибыл в аэропорт Нью-Йорка, где началась его разгрузка. По информации Минобороны РФ, на борту «Руслана» медицинские маски и медицинское оборудование.

В четверг официальный представитель госдепартамента США Морган Ортэгус сообщила, что медицинское оборудование, доставленное накануне в аэропорт Нью-Йорка из России, было приобретено Соединенными Штатами и передано Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям. «В продолжение телефонного разговора президента Трампа и президента Путина 30 марта США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля в Нью-Йорке Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям», — говорится в сообщении госдепартамента США со ссылкой на Ортэгус.

«Обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь во время кризисов в прошлом и без сомнения продолжат это делать в будущем. Время работать сообща, чтобы победить общего врага, который угрожает жизням всех нас», — подчеркнула представитель госдепартамента.

Minval.az