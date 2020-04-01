Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса, передает ТАСС.

Точные даты будут объявлены позднее.

Minval.az