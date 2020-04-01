Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса, передает ТАСС.
Точные даты будут объявлены позднее.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса, передает ТАСС.
Точные даты будут объявлены позднее.
Дата: 2020/04/02 0:48
Раздел: Спорт
Просмотров:
46
Знаменитый актер, режиссер и продюсер Сильвестр Сталлоне cнимет фильм про карьеру легендарных украинских боксеров братьев Кличко.
Факел с олимпийским огнем будет выставлен на обозрение до конца апреля 2020 года в японской префектуре Фукусима
Организаторы Уимблдонского теннисного турнира объявили об отмене соревнований в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
Глава национального антидопингового агентства Азербайджана (AMADA) Шафаг Гусейнли избрана членом Постоянного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по
Бывший футболист сборной России Александр Самедов рассказал, как проводит время на карантине, а также сообщил о планах
Руководство туринского «Ювентуса» на фоне пандемии коронавируса и паузы в чемпионате Италии приняло решение оптимизировать зарплатную ведомость
Гран-при Азербайджана »Формулы-1» может вовсе не состояться в 2020 году, если ситуация с пандемией коронавируса в мире
»Думаю, что не проведение этапа гонок в Баку приведет к большой потере доходов для »Формулы-1».
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен завершить прерванные из-за пандемии коронавируса розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы