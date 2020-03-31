Правительство США выделило $1,2 млн на медицинскую и гуманитарную помощь для преодоления коронавируса COVID-19 в Украине, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Агентство США по международному развитию (USAID).

«Правительство США выделило медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью $1,2 млн, которая будет предоставляться через USAID Global Health и OFDA, чтобы ограничить распространение COVID-19 в Украине», — говорится в сообщении.

В Агентстве подчеркнули, что благодаря объявленному финансированию помогут Украине укрепить механизмы лечения, чтобы свести к минимуму риск дальнейшей передачи вируса COVID-19 и подготовить группы быстрого реагирования, которые будут рассматривать случаи заболевания и отслеживать контакты больных.

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