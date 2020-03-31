Кота из Хабаровска, якобы защищающего от заражения коронавирусом, выставили на продажу на одном из сайтов интернет-объявлений. Об этом сообщает сайт телеканала «Звезда».

Из описания к предложению следует, что стоимость домашнего животного составляет шесть миллионов рублей. «Продается уникальный кот-оберег, талисман Тимон. Оберегает от любого вируса и заболевания, приносит удачу. Разговаривает с потусторонним миром», — приводит текст объявления телеканал.

Кроме того, продавец уточнил, что кот является потомственным предсказателем, и сообщил об уместности торга.

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