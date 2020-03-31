Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом отправку в США российского самолета с медоборудованием для борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, стороны обсудили важность международного взаимодействия. «Разговор был очень конструктивным и объемным по содержанию», — добавил Песков.

Путин и Трамп поговорили по телефону 30 марта. Лидеры государств обсудили ситуацию с пандемией коронавируса и текущее состояние рынка нефти. Они рассказали друг другу о мерах по сдерживанию инфекции.

Как сообщили в Белом доме, лидеры договорились тесно сотрудничать в G20 для борьбы с коронавирусом.

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