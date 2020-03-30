Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом, в котором обсуждались вопросы более тесного взаимодействия двух стран для противодействия распространению коронавируса в мире. Об этом сообщает официальный сайт президента РФ.

Кроме того, лидеры обсудили текущее состояние мирового рынка нефти, в том числе договорились о российско-американских консультациях на этот счёт между министрами энергетики.

Затронув некоторые вопросы двусторонних отношений, Путин и Трамп договорились продолжить личные контакты.

Minval.az