Американские ученые исследовали восемь штаммов коронавируса нового типа и пришли к выводу, что он мутирует в восемь-десять раз медленнее вирусов гриппа, пишет Daily Mail.

Различие между штаммами минимально, что говорит о медленной мутации. Этот фактор дает надежду на то, что вакцина, разрабатываемая во многих странах мира, будет способна защитить человечество от COVID-19 на многие годы.

На основе полученных данных был сделан вывод, что симптомы и тяжесть заболевания определяются не штаммом SARS-CoV-2, а способностью организма противостоять ему. По мнению ученых, «мягкой версии» коронавируса, скорее всего, не существует. Медики в очередной раз советуют укреплять иммунитет.

Ранее ученые из гонконгского университета пришли к выводу, что новый тип коронавируса наиболее стабилен при температуре +4 градуса. В таких условиях он может существовать 14 суток, после чего его активность начинает снижаться. В то же время при температуре +70 градусов активность вируса прекращается через пять минут.

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