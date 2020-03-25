Над Чёрным морем пропала отметка на радаре от истребителя Су-27. Об этом сообщает Минобороны РФ.

– Двадцать пятого марта около 20:10 в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии при проведении плановых полетов пропала отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27, – говорится в сообщении.

В 20:11 в этом районе был зафиксирован сигнал аварийного маяка.

Для поиска и спасения лётчика были подняты самолёт Ан-26 и вертолёт Ми-8. По предварительным данным, самолёт упал в море. Поиск пилота затруднён неблагоприятными метеоусловиями.

Также к поисково-спасательной операции привлечён малый противолодочный корабль Черноморского флота и находящиеся поблизости гражданские суда.

Minval.az