Российский основной боевой танк Т-95, разработка которого началась накануне распада СССР, был «мечтой танкиста» и в случае принятия на вооружение мог бы стать «кошмаром для НАТО». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американское издание The National Interest.

«Высокомобильный, хорошо бронированный, с огневой мощью — отличной огневой мощью», — описывает издание боевую машину. По словам автора статьи, этот танк, оснащенный 152-миллиметровой пушкой, превосходил бы любой аналог, в том числе большинство западных танков, вооруженных 120-миллиметровыми орудиями немецкой фирмы Rheinmetall.

Благодаря 152-миллиметровой пушке Т-95 имел бы большую дальнобойность и при этом потенциально мог бы использовать обычные артиллерийские снаряды. По словам автора, в танк предполагалось установить более раннюю версию дизельного двигателя, который сейчас используется в Т-14 «Армата».

Хотя сведений о бронировании боевой машины нет, скорее всего, Т-95 был бы оснащен системой активной защиты, а также комплексом динамической защиты, отмечает The National Interest.

Несмотря на то что танк так и остался в проекте, некоторые особенности его конструкции, включая мощный двигатель и башню с большими углами возвышения, в конечном итоге были учтены при создании танка Т-14 «Армата», считает автор. «Если бы Т-95 поступил в серийное производство, он был бы грозным противником», — заключил он.

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