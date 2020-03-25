РФ ускорит темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей: стрельбы с подлодок начнутся в 2020 году параллельно с запусками с борта фрегата «Адмирал Горшков». Об этом сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

«Планируется нарастить темпы выполнения стрельб гиперзвуковой ракетой с борта морских носителей в рамках госиспытаний изделия. Стрельбы с подводных лодок типа «Ясень» начнутся уже в этом году параллельно с продолжающейся серией запусков с «Адмирала Горшкова», — сказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил эту информацию и отметил, что «первые испытания ракеты на подводном носителе должны быть выполнены с подлодки «Северодвинск» (проект 885, шифр «Ясень»). Он добавил, что «сначала стрельба «Цирконом» с «Северодвинска» будет проведена из надводного положения». Собеседники не назвали точные сроки проведения новых испытаний.

В НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), которое, по данным СМИ, разработало ракету «Циркон», отказались комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Впервые «Циркон» применили с корабля в начале января этого года (по другим данным — в конце декабря 2019 года): «Адмирал Горшков» провел стрельбу ракетой из Баренцева моря на дальность более 500 км по береговой мишени. Ожидается, что до конца года фрегат выполнит еще 3-4 стрельбы «Цирконом».

Как сообщил 20 марта газете «Красная звезда» командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, подлодки Северного флота в ближайшей перспективе проведут испытательные стрельбы гиперзвуковыми ракетами.

О планах создания корабельного комплекса «Циркон» с гиперзвуковой ракетой заявил в начале 2011 года занимавший пост замминистра обороны Владимир Поповкин. Летные испытания ракеты, по данным СМИ, начались в 2015 году. К концу 2018 года, по данным источника ТАСС, было выполнено более 10 пусков.

В своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил, что ракета «Циркон» способна развивать скорость около 9 Махов и сможет поражать как надводные, так и наземные цели на расстоянии более 1 тыс. км.

Для запуска ракет «Циркон» используется универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) 3С-14. Такими пусковыми установками, в частности, оснащены фрегаты проекта 22350, корветы проекта 20380, в варианте для подлодок — многоцелевые субмарины типа «Ясень».

Minval.az