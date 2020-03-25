Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано у Курильских островов. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

«Сейсмическое событие произошло в среду, в 14:49 по местному времени (06:49 бак.вр.). Его очаг залегал на глубине 50 км. Эпицентр находился в 226 км юго-восточнее г. Северо-Курильска, в 438 км южнее Петропавловска-Камчатского», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки силой около пяти баллов: в помещениях падали предметы, раскачивалась мебель.

Между тем, из-за угрозы цунами началась эвакуация жителей курильского острова Парамушир. Об этом сообщает Правительство Сахалинской области.

— По данным районной администрации, жителей Северо-Курильска сейчас выводят на возвышенные места. В частности, организованно прошла эвакуация воспитанников дошкольного учреждения и школы, — говорится в сообщении.

Minval.az