На британском телеканале Channel 4 стартовал документальный трехсерийный фильм «Putin: A Russian Spy Story» («Путин: История русского шпиона»), рассказывающий о президенте России Владимире Путине.

Согласно The Guardian, проект представляет собой «интервью с теми, кто работал с политиком, хорошо его знал и сталкивался с ним». В числе заявленных спикеров шоу — Татьяна Юмашева, дочь предшественника Путина в кресле российского главы Бориса Ельцина, Марина Литвиненко, вдова бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, скончавшийся летом минувшего года журналист Владимир Кара-Мурза, «команда консультантов, намеревавшаяся создать «культ Путина», а также российские и западные политические эксперты.

В анонсе проекта от самого Channel 4 при этом отмечается, что «Путин, будучи президентом, решил «сделать Россию снова великой» и переместить ее на мировую арену, пережил трех американских президентов и четырех британских премьер-министров, тогда как его политическими схемами восхищаются и пытаются их имитировать другие международные лидеры, что делает его, возможно, самым влиятельным лидером своего времени».

Про документальный сериал о Путине впервые стало известно в августе 2019 года. Как тогда отмечал исполнительный продюсер проекта Джеймс Роган, создатели «Истории русского шпиона» ставили перед собой задачу поведать о том, как личный опыт отечественного президента повлиял на его политику.

«Чтобы понять, что происходит в мире прямо сейчас, нужно понять Владимира Путина. Путин продемонстрировал свою стойкость как один из самых значительных политиков XXI века. Этот многосерийный фильм расскажет о том, как, будучи бывшим разведчиком, он заново определил политику и какое влияние это оказало на весь мир», — говорил Роган.

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