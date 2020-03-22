Российский телеканал «Москва 24» взял интервью у «коронавируса». Журналистка Полина Ермолаева задала вопросы человеку в соответствующем костюме, видеозапись была размещена на странице канала в Twitter.

🦠 Эксклюзив! Интервью с самим коронавирусом! COVID-19 без стеснения рассказывает о том, что больше всего ценит в людях, что ему от нас надо и своих планах на будущее. pic.twitter.com/amPcix9unr — Москва 24 (@infomoscow24) March 21, 2020

Корреспондентка спросила, когда «вирус» впервые появился в Москве. Тот ответил, что прибыл в столицу из Италии 21 февраля. Также она задала вопросы о том, как коронавирус передается, какие группы людей предпочитает заражать и каких мер гигиены боится.

По последним данным, в мире зафиксировано более 297 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 12 тысяч человек скончались, 91540 — излечились.

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