Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с Турцией из-за пандемии коронавирусного заболевания.
Об этом говорится в сообщении Росавиации.
Исключение сделают только для регулярных рейсов Москва — Стамбул и чартеров для вывоза россиян.
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с Турцией из-за пандемии коронавирусного заболевания.
Об этом говорится в сообщении Росавиации.
Исключение сделают только для регулярных рейсов Москва — Стамбул и чартеров для вывоза россиян.
Дата: 2020/03/22 18:03
Раздел: Бывший СССР, Мир
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