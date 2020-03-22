Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение с Турцией из-за пандемии коронавирусного заболевания.

Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Исключение сделают только для регулярных рейсов Москва — Стамбул и чартеров для вывоза россиян.

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