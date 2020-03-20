В Прикамье мужчина выплатил долг, чтобы уехать на свадьбу к сестре.

Как рассказали в ФССП по Пермскому краю, житель Азербайджана должен был возместить жителю Большесосновского района Пермского края ущерб, причиненный в результате ДТП, а также оплатить государственную пошлину и сумму, затраченную на экспертизу. Общая сумма задолженности составила более 250 тысяч рублей.

Однако должник ничего не выплатил. Приставы наложили арест на его автомобиль и право выезжать за пределы России. Только после того, как сотрудники ДПС отправили автомобиль на штрафстоянку, а неплательщика доставили в отдел, мужчина понял, что не попадёт, а свадьбу к родственнице. Только тогда должник выплатил всю сумму.

Minval.az