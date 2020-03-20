Правительство Украины ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. О соответствующем решении правительства сообщил его глава Денис Шмыгаль.

«Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях», — написал он в Telegram-канале.

По словам Шмыгаля, такие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией. «Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19».

Minval.az