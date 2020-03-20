Один из рейсов, на которых перемещались заболевшие коронавирусом в Москве, прибыл из Баку.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в столице.

По данным штаба, заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами: SU 2385 Женева — Москва 29 февраля, SU 2613 Милан — Москва 2 марта, SU 2384 Москва — Женева, S7 3586 Верона — Москва и S7 3752 Ницца — Москва 7 марта, J2 809 Баку — Москва 9 марта, SU 2329 Мюнхен — Москва 10 марта, SU 2383 Женева — Москва 11 марта, SU 2305 Франкфурт-на-Майне — Москва и SU 2383 Женева — Москва 12 марта, SU 2381 Женева — Москва, SU 2385 Женева — Москва, S7 3556 Мюнхен — Москва 14 марта, SU 2381 Женева — Москва 15 марта.

«Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, вызовите врача на дом или позвоните в скорую помощь по телефону 103, не выходите на улицу и не посещайте медучреждение. Медработники сами приедут для взятия проб на анализы и осмотра», — говорится в сообщении.

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