Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в обращении к нации, что он смог уговорить свою мать самоизолироваться и сидеть дома во время карантина, введенного в стране для противодействия распространению коронавируса. Видеозапись опубликована на странице офиса главы государства в Facebook.

«Знаете, сегодня я позвонил своей маме. Все эти дни я прошу ее оставаться дома. И все эти дни она не очень слушается. Говорит: «Лучше меня никто не выберет нужные продукты». Но в конце концов мне удалось ее убедить, и мама согласилась не выходить из дома без крайней необходимости», — рассказал президент.

Зеленский призвал украинцев следовать своему примеру: позвонить пожилым родственникам, привезти им все необходимое или заказать онлайн-доставку продуктов и лекарств.

«Научите их и самих заказывать такую онлайн-доставку. Научите оплачивать коммунальные услуги онлайн», — сказал глава государства и попросил сделать все необходимое, чтобы минимизировать контакты в публичных местах.

Minval.az