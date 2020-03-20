Роспотребнадзор сообщил о начале испытания прототипов вакцины против нового коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в подведомственном Роспотребнадзору государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» «в самые сжатые сроки» разработаны прототипы вакцин, которые основаны на шести различных технологических платформах.

Ученые «начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов», всех прототипов вакцин, которые разработали.

Исследователям предстоит выработать наиболее перспективные и безопасные прототипы, которые обеспечивают формирование клеточного и гуморального иммунного ответа. Также определят состав, дозу и способ введения будущей вакцины.

Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины станет возможно уже в IV квартале этого года.

Minval.az