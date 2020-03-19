В здании правительства Армении поздно вечером в четверг вспыхнул пожар, передает «Спутник» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Чуть ранее в Центр кризисного управления МЧС поступило сообщение о пожаре на четвертом этаже здания правительства. По месту вызова выехали четыре пожарно-спасательных расчета.

Оказалось, что в первом корпусе здания правительства в самом центре Еревана горело офисное имущество. Для ликвидации пожара была задействована автолестница. Возгорание было локализовано к 22:31 по местному времени.

Пожар был в 22:44 потушен. Другие детали происшествия пока не уточняются.

Вице-премьер Тигран Авинян, комендант режима ЧП в Армении выложил в Facebook фото своего задымленного кабинета и написал: «Чрезвычайное во всех смыслах».

Minval.az