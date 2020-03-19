Власти Грузии приняли решение закрыть все торговые объекты, кроме продуктовых магазинов, аптек и бензоколонок, с целью обеспечения «социальной дистанции» и предотвращения распространения коронавируса.

Как передает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Георгий Гахария.

«Мы вынуждены сделать следующие шаги: все торговые объекты, кроме продуктовых магазинов, аптечных сетей, бензозаправочных сетей, почтовой сети и банкового сектора, должны быть закрыты»,- заявил Гахария на брифинге.

По его словам, это решение принято для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Премьер не исключил, что Грузия вскоре может объявить о введении чрезвычайного положения.

В Грузии зафиксировано 40 случаев заражения новым коронавирусом, один заболевший выздоровел. В стране закрыты школы, детсады, вузы, кафе, рестораны, театры и все места скопления людей. Почти все госструктуры перешли на дистанционный режим работы. В стране введен запрет на допуск всех иностранцев, закрыты границы, при этом решение не коснулось товарооборота. Банки позволили клиентам не платить кредиты в течение трех месяцев, гостиницы и турбизнес временно освобождены от налоговой уплаты.

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